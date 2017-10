Releasedatum Metal Gear Survive bekend Pheno 25-10-2017 08:49 print

Metal Gear Survive komt 22 februari uit op PlayStation 4, Xbox One en pc. Uitgever Konami meldt dat er ook een preorderbonus is in de vorm van een 'Survival Pack'.

Het Survival-pack bestaat uit:

vier gouden wapens – knuppel, speer, machete en moker

twee extra handgebaren – Happy en Thumbs Up

vier metallic survival sjalen – paars, groen, blauw en zilver

“Kabuki” Face Paint

“Boxman (The Orange)” accessoire

Mother Base Nameplate

Nadat Big Boss vertrekt van Mother Base verschijnen er wormgaten naar een andere dimensie. Ze zuigen de hele boel op, maar je overleeft die trip en komt in een woestijnachtige omgeving. Het ligt er vol puin uit onze wereld, maar het gevaar komt van de talloze en soms wel heel vreemd uitziende zombies. Het is tijd om te overleven en een uitgang te zoeken naar de wereld waar je vandaan komt. Lees de Metal Gear Survive-preview om meer te weten te komen.