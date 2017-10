Trumps belastingplannen afgekraakt

De Amerikaanse Democraten hebben de belastinghervormingen die president Donald Trump voor ogen heeft afgekraakt. Chuck Schumer, de leider van de minderheidsfractie in de Senaat, zei dinsdag dat Trump en z'n collega-Republikeinen niet eerlijk zijn over wat hun plannen voor de Amerikaanse burgers inhouden.

Schumer verwees naar de Republikeinse senator Bob Corker, voorzitter van de Senaatscommissie buitenlandse betrekkingen, die Trump dinsdag verweet stelselmatig leugens te vertellen. "Helaas is wat de president zegt over belastinghervorming door senator Corker terecht gekarakteriseerd als 'onwaar'. En dan was Corker nog vriendelijk", aldus Schumer. "Wat de president beweert en wat het Republikeinse plan doet zijn tegenpolen".

Ondermijnen

Corker haalde in een interview stevig uit naar Trump. De president zou de VS omlaag halen en wereldwijd de relaties ondermijnen.

"De president heeft grote moeite met de waarheid. Helaas weten wereldleiders dat. Trump breekt opzettelijk internationale betrekkingen af die nuttig waren voor ons. Maar hij zal, denk ik, het meest worden worden herinnerd wegens de degradatie van ons land", aldus Corker in het Capitool.

Daar ontvangt Trump Senaatsleden in een poging consensus te smeden voor zijn belastinghervormingen. Corker ziet niks in de plannen en vormt daarmee een gevaar voor Trump gezien de kleine Republikeinse meerderheid in de Senaat (52-48). Hij zei ook tegen CNN Trump niet nog eens te zullen steunen in een verkiezingscampagne.

Trump reageerde met een tweet waarin hij Corker een "incompetente" commissievoorzitter noemde die "absoluut niet in de gaten had dat de hele wereld lachte en van ons profiteerde".

Uit de pas

De Republikeinse senator Jeff Flake, een prominente criticus van Trump, verlaat de landelijke politiek. Hij zei dinsdag dat hij uit de pas loopt met de partij en zich niet herkiesbaar stelt. Flake wil ook niet als afhankelijke kandidaat meedoen aan de komende verkiezingen.

"Voor een Republikein als ik is er vermoedelijk geen plaats in het huidige Republikeinse klimaat of in de huidige Republikeinse partij", zei Flake. Zijn termijn namens de staat Arizona loopt in 2018 af. Door Flake's besluit komt de krappe meerderheid in de Senaat volgend jaar mogelijk nog meer in gevaar.



