Kalma scoort hattrick in vier minuten bij Nederland onder 19 heywoodu 24-10-2017 23:40 print

De Nederlandse voetbalsters onder 19 jaar hebben de eerste kwalificatiefase voor het EK van volgend jaar, gehouden in Zwitserland, op indrukwekkende wijze afgerond. Na de 12-0 en 12-1 zeges op Letland en Estland moest Ierland er in Assen ook aan geloven.

Het duurde heel even, maar na dik twintig minuten opende Victoria Pelova de score, tien minuten later gevolgd door Noah Waterham. Vervolgens ging de aandacht echter volledig naar de 17-jarige Fenna Kalma van sc Heerenveen. In de 39e minuut scoorde ze de 3-0 en voor men goed en wel met de ogen kon knipperen had ze de 4-0 en 5-0 er ook al in liggen: een loepzuivere hattrick in krap vier minuten.

Kerstin Casparij tekende tien minuten na rust voor de 6-0, waarna Nederland verrassend veel kansen tegengehouden zag worden door de Ierse keeper. Joëlle Smits schoot een klein kwartier voor tijd vanaf elf meter raak en een minuutje later voegde ze de 8-0 er nog aan toe - een verbetering van Kalma's hattricktijd kreeg ze niet voor elkaar. Tiegan Ruddy redde de Ierse eer nog een beetje door de 8-1 te maken.

Nederland en Ierland gaan met speels gemak door naar de eliteronde, waar 28 teams begin volgend jaar strijden om zeven plekken op het EK.