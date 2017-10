Nieuwe Merwedebrug 56 miljoen euro duurder Redactie 24-10-2017 13:17 print

De nieuwe Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem wordt 56 miljoen euro duurder dan begroot. Ook nemen de bouwwerkzaamheden meer tijd in de beslag. Dat schrijft minister Melanie Schultz aan de Tweede Kamer.

De extra kosten komen doordat er aanpassingen moeten komen in het ontwerp. De bedoeling was dat de pijlers in de vaargeul geplaatst zouden worden. Maar in de aangepaste plannen komen de pijlers naast de vaarweg te staan, waardoor de doorvaart verbetert. Internationale regels schrijven dit voor.

Door deze en andere extra werkzaamheden rondom de nodige doorstroming tijdens de bouw duurt de bouw langer dan voorzien. De bedoeling is dat de werkzaamheden beginnen in 2022 en in 2029 klaar zijn.



Nieuwe Merwedebrug 56 miljoen euro duurder (Foto: ANP)