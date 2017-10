Morgen meer details Animal Crossing Mobile Pheno 24-10-2017 08:16 print

Woensdag 25 oktober vanaf 08:00 uur is er een Animal Crossing Mobile Direct om meer te weten te komen over de nog te verschijnen Animal Crossing-game voor smartdevices.

De game is al tijden geleden aangekondigd, maar naast een naam is er nooit meer bekendgemaakt. Dat gaat morgen veranderen, want dan kunnen wannabee burgermeesters de Nintendo Direct bekijken. Vanaf aanstaande woensdag vanaf 08:00 uur is de stream te volgen op de website van Nintendo Nederland of je kijkt bij Isabelle op haar Twitter-kanaal.