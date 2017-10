Het gaat goed met de bouw. Zo goed dat het steeds moeilijker wordt voor bouwbedrijven om personeel te vinden om een klus uit te voeren. Dat melden economen van ABN AMRO in een rapport over de bouwsector.

Het afgelopen kwartaal gaf ruim 20 procent van de bouwbedrijven aan dat een tekort aan medewerkers hun werkzaamheden belemmert. Dat is het hoogste niveau ooit.

Volgens de onderzoekers stijgen de prijzen bovendien sneller dan de productie in de bouw. Dat komt onder meer doordat de vraag harder stijgt dan het aanbod.

De bouw profiteert vooral van de verder aantrekkende economie in Nederland. Daardoor is het ondernemersvertrouwen hoog in de sector, al zakte het wel een beetje ten opzichte van een kwartaal eerder. Bouwbedrijven zijn verder positief gestemd over hun orderportefeuilles. Die steeg naar het hoogste niveau sinds de eerste meting in 2012.



'Arbeidstekort bouw loopt op tot record' (Foto: ANP)