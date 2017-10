Kookclub helpt eenzame ouderen

timmmmm is al sinds 2010 actief in de FOK!crew. Naast modden op het forum is daar in 2012 de FP bijgekomen. Hij heeft een lichte voorkeur voor politiek en televisienieuws, maar is vooral een algehele nieuwsjunk. Ook is hij een fanatiek voorvechter voor de meest ondergewaardeerde vorm van fotografie: de badfoto.