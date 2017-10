Canucks bezorgen Red Wings vierde nederlaag op rij in NHL heywoodu 23-10-2017 20:10 print

De Detroit Red Wings kennen even geen lekkere periode in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL. De veelvoudig Stanley Cup-winnaars gingen zondagavond in eigen huis onderuit tegen de Vancouver Canucks, de vierde nederlaag op rij.

In de eerste periode kwamen de Canucks op voorsprong dankzij de Zwitser Sven Bärtschi, die voorbereidend werk van Bo Horvat afrondde. De Red Wings gaven uiteraard nog niet op en Anthony Mantha tekende niet veel later voor de gelijkmaker.

Derek Dorsett bezorgde de Canucks in de tweede periode opnieuw een voorsprong, hoewel de puck even leek te twijfelen over het wel of niet in de goal gaan, maar een beetje hulp van Bärtschi bleek net niet nodig. De Zwitser sloeg even later wel voor een tweede keer toe, dit keer met een fraaie backhand.

Kort voor het einde van de periode kregen de Red Wings te maken met een fraai één-tweetje van de Zweedse veteraan Daniel Sedin - al het hele millenium spelend bij de Canucks - en zijn 21-jarige teamgenoot Jake Virtanen. Sedin legde de puck uiteindelijk mooi af en Virtanen schoot de 1-4 binnen, wat tevens de eindstand was.

Red Wings - Canucks (Bron: YouTube)