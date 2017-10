'FBI komt niet door versleuteling'

Rechercheurs van de Amerikaanse FBI komen in de helft van de gevallen niet door de beveiliging van mobiele apparaten. Ze hebben dit jaar ongeveer 14.000 smartphones, tablets en andere toestellen onderzocht. Volgens de BBC kwamen ze bijna 7000 keer niet door de versleuteling.

De topman van de federale recherche, Christopher Wray, noemt dat "op zijn zachtst gezegd een enorm, enorm probleem" voor onderzoeken naar bijvoorbeeld drugs- en mensenhandel, terrorisme en kindermisbruik.

De FBI klaagt al langer over de beveiliging van smartphones, laptops, tablets en andere apparaten. Zo wilde justitie vorig jaar Apple dwingen om door de beveiliging van de iPhone 5c van een gedode terrorist te komen. Apple weigerde dat vanwege de privacy en veiligheid van andere klanten. Justitie trok de zaak in, naar eigen zeggen omdat professionele hackers de iPhone hadden gekraakt. De hulp van Apple was dus niet meer nodig. Hoe de iPhone is gekraakt en door wie, is niet bekendgemaakt.



