Brazilië met heerlijke goals naar halve finales WK onder 17

Op het wereldkampioenschap voetbal voor spelers tot 17 jaar, gehouden in India, hebben Brazilië en Spanje zich zondag geplaatst voor de halve finales.

Brazilië speelde in de kwartfinales tegen Duitsland in een met ruim 66.000 mensen volgepakt Salt Lake Stadium in Kolkata. Na een verdedigende blunder van Duitsland kon Alan Souza al snel voor de 1-0 zorgen, maar hij schoot op de paal. Tien minuten later kreeg Duitsland een strafschop en die werd aanvoerder Jann-Fiete Arp prima benut: 0-1, zijn vijfde treffer van het toernooi.

Brazilië kreeg vervolgens wel kansen, maar het duurde erg lang voor er wat mee werd gedaan. Twintig minuten voor tijd legde Alan de bal neer voor Weverson, die hard in het dak van het doel schoot. Amper vijf minuten later haalde Paulinho eveneens verwoestend uit, waarmee hij Brazilië plotseling op voorsprong zette: 2-1.

Duitsland kreeg in de slotfase nog wat kansen, maar uit onder meer drie corners in de laatste minuut kwam geen goal meer en dus voegen de Brazilianen zich bij de laatste vier, waarin ze het tegen Engeland opnemen.

Spanje rekende eerder op de dag af met Iran. Abel Ruiz van FC Barcelona was binnen het kwartier al goed voor zijn vierde WK-treffer, waarna Spanje het verzuimde af te maken. Dat kwam wel in tien doldwaze minuten na een uur spelen: Sergio Gomez en Ferran Torres gooiden het duel op slot, ook al deed Saeid Karimi nog iets terug. Spanje won met 3-1 en speelt om een plek in de finale tegen Mali.

Brazilië - Duitsland (Bron: YouTube)