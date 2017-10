Atlético ontsnapt en houdt Barcelona in zicht, Asensio wijst Real de weg Redactie 23-10-2017 00:17 print

Atlético Madrid heeft zondag drie belangrijke punten gepakt op bezoek bij Celta de Vigo. De gasten hadden het zwaar en Estadio Balaídos.

Iago Aspas was verreweg de gevaarlijkste man aan de zijde van de thuisploeg, maar de aanvaller kon maar niet tot scoren komen. Waar Celta kansen miste, profiteerde Kevin Gameiro optimaal bij een corner: de defensie van Celta schutterde, waardoor de Fransman van dichtbij raak kon knallen: 0-1. Vlak daarvoor kon Antoine Griezmann zijn team al de voorsprong bezorgen, maar Sergio Álvarez lette goed op.

In de tweede helft bleef Celta drukken en kreeg Aspas wederom veel mogelijkheden om een doelpunt te produceren, maar de Spanjaard kreeg te maken met zowel doelman Jan Oblak als het aluminium. Trainer Juan Carlos Unzué probeerde nog wat te forceren door John Guidetti in het veld te brengen, maar ook de Zweed had het vizier niet op scherp staan. Door de winst neemt Atlético de derde plek over van Real Madrid, dat zondagavond nog in actie komt tegen Eibar.

Atlético Madrid heeft na negen speelronden zes punten achterstand op koploper Barcelona, dat zaterdag Málaga met 2-0 versloeg. Valencia haalde uit tegen Sevilla (4-0) en staat twee punten boven Atlético op de tweede plaats.

Real Madrid - Eibar

Real Madrid heeft zondagavond geen fout gemaakt in La Liga. De Koninklijke was binnen een half uur klaar met nummer zestien Eibar.

Real won vijf van de zes ontmoetingen met Eibar in competitieverband. De enige misstap vond afgelopen seizoen plaats; in oktober 2016 vertrokken de Basken met een punt (1-1) uit het Santiago Bernabéu. Dit keer liet Real het niet zover komen en na een klein half uur wist men dat de drie punten eigenlijk al wel in de tas zaten. Verdediger Paulo Oliveira verschalkte zijn eigen doelman met een kopbal na een voorzet van Marco Asensio en Asensio verdubbelde zelf de marge door na voorbereidend werk van Isco fraai raak te schieten. Real zat op rozen en nam de ruime voorsprong mee de kleedkamer in.

Eibar had in de beginfase nog vroeg druk gezet en kwam er een paar keer goed uit, maar na de twee treffers vervloog de hoop op een goed resultaat. Cristiano Ronaldo kwam in de eerste helft overigens niet echt in het stuk voor; hij had maar achttien balcontacten. Na de pauze kreeg hij wel een goede kans, maar de Portugees stuitte oog in oog met Marko Dmitrovic op de doelman. Ronaldo bleef wel negentig minuten staan, in tegenstelling tot Asensio, Isco en Dani Ceballos.

Zinédine Zidane haalde hen ongeveer halverwege de tweede helft naar de kant ten faveure van Karim Benzema, Lucas Vázquez en Marcelo en laatstgenoemde zette de 3-0 eindstand op het scorebord. De Braziliaan was het eindstation van een schitterende aanval en schoot op aangeven van Benzema overhoeks binnen. Eibar is overigens de enige La Liga-club die dit seizoen al zijn competitiedoelpunten, drie stuks, na rust maakte, maar dit keer kwam men nauwelijks tot kansen om het Kiko Casilla moeilijk te maken. Real staat nu derde, vijf punten achter koploper Barcelona.

Uitslagen La Liga zondag

Villarreal - Las Palmas 4-0

Celta de Vigo - Atletico Madrid 0-1

Leganes - Athletic de Bilbao 1-0

Real Madrid - Eibar 3-0