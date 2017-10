Lazio boekt tiende zege in elf duels, Juventus haalt uit na snel rood Redactie 22-10-2017 23:58 print

Lazio blijft goed meedoen in de top van de Serie A. De Romeinen hadden zondagavond in eigen huis geen kind aan laagvlieger Cagliari.

De basis voor de zege werd al in de eerste helft gelegd door het elftal van Simone Inzaghi, die in zijn basiself als gewoonlijk een plek had ingeruimd voor Stefan de Vrij. Ciro Immobile werd al na zeven minuten voetballen in het strafschopgebied van Cagliari onderuit geschoffeld door doelman Luca Crosta, waarna de Italiaanse spits zich zelf ontfermde over het buitenkansje: 1-0.

Lazio had weinig te duchten van de bezoekers en verdubbelde zijn voordelige marge uiteindelijk op slag van rust. Een voorzet vanaf de linkerflank werd met het hoofd teruggelegd door Adam Marusic, waarna Immobile voor zijn directe tegenstander kroop en Crosta opnieuw het nakijken gaf. De goaltjesdief bracht zijn seizoenstotaal in de Serie A met die dubbelslag alweer op dertien doelpunten en voert de topscorerslijst daarmee riant aan.

De ploeg van Inzaghi ging in de tweede helft aanvankelijk op dezelfde voet verder. Een perfect aangesneden vrije trap van Luis Alberto werd vier minuten na de onderbreking binnengelopen door Bastos. Het betekende voor de Spaanse middenvelder zijn vierde assist in zijn laatste vier officiële wedstrijden. Lazio nam vervolgens gas terug en kan zich nu gaan voorbereiden op het uitduel van woensdag bij Bologna.

Udinese - Juventus

Juventus heeft na twee competitieduels zonder zege weer eens drie punten gepakt. De gasten uit Turijn speelden tegen Udinese lang met tien man.

Juve leed vorige week op eigen veld tegen Lazio zijn eerste nederlaag dit seizoen in de Serie A en had het ook lastig op bezoek bij Udinese, waar Bram Nuytinck kon rekenen op een basisplaats. De thuisploeg schoot sterk uit de startblokken en had slechts zes minuten nodig om op voorsprong te komen. Na een razendsnelle counter ging Stipe Perica voorbij Giorgio Chiellini, waarna de Kroatische aanvaller Gianluigi Buffon het nakijken gaf met een schot in de verre hoek: 0-1.

La Vecchia Signora kende zo een horrorstart, maar stelde vrijwel onmiddellijk orde op zaken. Samir Santos kopte het leder uit een hoekschop eerst achter zijn eigen doelman, waarna Sami Khedira niet veel later met het hoofd de 1-2 verzorgde na een voorzet van Juan Cuadrado. De ploeg van Allegri leek zo alsnog op weg naar een zorgeloze avond, maar werd na 26 minuten spelen in de steek gelaten door Mario Mandzukic. De spits werd eerst op de bon geslingerd na een opstootje met Ali Adnan en ontving daarna ook direct zijn tweede gele kaart, na een wegwerpgebaar richting scheidsrechter Daniele Doveri.

Door de rode kaart van Mandzukic was het geloof in een resultaat weer terug bij Udinese. De laagvlieger begon vol goede moed aan de tweede helft en kwam na twee minuten alweer op gelijke hoogte door een rake kopbal van Danilo. Juventus toonde echter karakter en slaagde er met tien man alsnog in de zege naar zich toe te trekken.

Daniele Rugani tekende eerst voor de 2-3 na een vrije trap van Paulo Dybala, waarna Khedira de titelverdediger na opnieuw een standaardsituatie met een schot van dichtbij definitief in veilige haven bracht. De Duitse middenvelder completeerde in de slotfase ook nog zijn hattrick, alvorens Miralem Pjanic in blessuretijd de eindstand op 2-6 bepaalde met een afstandsschot.

Torino - AS Roma

Torino en Roma konden zondagmiddag allesbehalve overtuigen. Schoten op doel waren zeer schaars, waarbij het duel zich vooral afspeelde op het middenveld. Namens de thuisploeg was Umar Sadiq de gevaarlijkste man, maar de Nigeriaan kon niet tot scoren komen. Alessandro Florenzi en Kevin Strootman waren namens de Romeinen dicht bij een doelpunt, maar Salvatore Sirigu hield zijn doel schoon.

Diep in de tweede helft was er dan eindelijk wat te beleven in Turijn: Aleksandar Kolarov scoorde op krachtige doch subtiele wijze uit een vrije trap, waarbij Sirigu niet geheel vrijuit ging. Torino probeerde het Roma nog lastig te maken, maar de bezoekers behielden simpel de controle over de wedstrijd. Door de minimale overwinning nestelt Roma zich in de subtop van de Serie A, terwijl Torino middenmoter blijft.

AC Milan - Genoa

AC Milan wist voor de derde keer in de laatste vier competitieduels niet te scoren. De thuisploeg begon wel sterk aan de wedstrijd tegen Genoa, al waren grote kansen schaars. Fabio Borini was dicht bij de openingstreffer, maar de afstandspoging werd op vakkundige wijze gestopt door doelman Mattia Perin. De thuisploeg leek door te drukken, maar Leonardo Bonucci gooide roet in het eten. De Italiaanse verdediger werd halverwege de eerste helft, na raadpleging van de VAR, van het veld gestuurd wegens een keiharde elleboogstaat aan het adres van Aleandro Rosi.

Toch waren i Rossoneri via onder anderen Suso en Fabian Borini nog gevaarlijk, maar Genoa hield eenvoudig stand. Gianluigi Donnarumma moest namens Milan enkele keren kordaat optreden bij schoten van onder meer Andrea Bertolacci en Luca Rigoni. Gescoord werd er niet meer in San Siro, waardoor Milan met het doelpuntloze gelijkspel blijf steken in de middenmoot van de Serie A, terwijl Genoa een belangrijk punt pakt in de strijd tegen degradatie.

Uitslagen Serie A zondag

Chievo - Verona 3-2

AC Milan - Genoa 0-0

Atalanta - Bologna 1-0

Benevento - Fiorentina 0-3

SPAL - Sassuolo 0-1

Torino - AS Roma 0-1

Udinese - Juventus 2-6

Lazio - Cagliari 3-0