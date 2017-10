FOK! Wat een weer: aanhoudend wisselvallig

Oktoberweer komt terug in maart.

Hallo allemaal!

Ja, dat was me het dagje wel weer. De hele zondag stond onder invloed van een frontale storing, die ik al een paar dagen geleden aankondigde. Toch waren er nog enkele plekken waar de zon nog even scheen. Dit gebeurde met name in Groningen, maar ook ik heb hier in Haarlem de zon nog even gezien. Over het algemeen was het echter bewolkt. Op veel plaatsen viel er ook van tijd tot tijd regen en motregen. De maxima lagen rond de 12 a 13 graden. Net iets hoger dan verwacht.

In de nacht valt de meeste regen nog in het noorden, maar in het zuiden wordt het langzaam aan wat droger. De wind zwakt langzaamaan wat af.

Morgen is het opnieuw meest bewolkt. In het zuiden lijkt het overwegend droog te blijven, maar meer noordwaarts neemt de kans op regen wel weer toe. Aan het einde van de dag komt er een nieuwe storing naderbij en gaat het vanuit het zuidwesten opnieuw regenen. De maxima liggen wel iets hoger dan vandaag met 14 tot 15 graden.

De beloofde weersverbetering die er aan zat te komen is inmiddels weer van de kaarten verdwenen. Alleen komende woensdag lijkt het een aardige dag te worden. Over het algemeen liggen de temperaturen komende week wel rond de 15 a 16 graden, maar is het verder meest bewolkt. Ook valt er geregeld regen. Met name aan het einde van de week lijkt het weer duidelijk slechter te worden.

Dan woensdag maar even genieten!

Fijne maandag!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 08:21 Zon onder: 18:29 Zonkracht: 2/1



Op de warmste dag van afgelopen week maakt ik deze foto vanaf het balkon. (foto: Stephan5)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected] onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!