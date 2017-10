Mogelijke gijzeling, Britse politie in actie

De Britse politie is uitgerukt vanwege een "incident" in de plaats Nuneaton. Een gewapende man heeft volgens de lokale krant Coventry Telegraph mogelijk mensen gegijzeld in een complex met bowlingbanen, maar dat is nog niet bevestigd door de autoriteiten.

Een getuige vertelde de krant dat hij in het gebouw een man met een vuurwapen tegen het lijf liep. Die zou hem en zijn twee jonge zoons hebben opgedragen het pand te verlaten.

Een andere getuige zei dat tientallen gewapende agenten ter plaatse zijn. De politie heeft mensen opgeroepen het gebied te mijden.

Volgens SkyNews heeft de gijzelaar twee medewerkers gegijzeld, en zou het gaan om een ex-partner van een medewerker.

Hier is een live-stream te volgen van de gijzeling.

The chief executive of MFA Bowl says a gunman has taken two staff members hostage and he believes gunman to be ex-partner of a staff member pic.twitter.com/Tsd4KpHWUu — Sky News (@SkyNews) 22 oktober 2017