Topskiester Stuhec zwaar geblesseerd, seizoen waarschijnlijk al voorbij

Het World Cup-seizoen is nog niet begonnen of voor alpineskiester Ilka Stuhec zit het seizoen er waarschijnlijk al op. De Sloveense is zondag tijdens een slalomtraining in Oostenrijk ten val gekomen en heeft daarbij een zware knieblessure opgelopen. Haar linkerknieband is afgescheurd en ze zal maanden moeten revalideren.

De 26-jarige Stuhec draait al wat jaren mee in de World Cup, maar tot vorig seizoen was het allemaal niet bijster indrukwekkend. Ze begon de afgelopen winter echter ineens met vier zeges - haar eerste vier podiumplekken ooit - en op de afdaling en super-G was ze bijna onstopbaar. Stuhec werd wereldkampioene op de afdaling en won de World Cup op de afdaling en de combinatie, terwijl ze als tweede eindigde in het super-G-klassement en de algemene World Cup-stand.

Met het oog op komende winter was de Sloveense dan ook een van de grote favorieten om in februari in Pyeongchang voor olympische glorie te gaan op de snelle onderdelen, maar het lijkt zeer twijfelachtig of ze daar überhaupt aan de start kan verschijnen.