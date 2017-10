Hockeysters Hurley stomen op naar plek drie Redactie 22-10-2017 16:06 print

Wat krijgen we vrijdagavond een héérlijke topper in de Hoofdklasse in het dameshockey. Zowel Amsterdam als Den Bosch wonnen tot nu toe al hun acht duels en kruisen over vijf dagen eindelijk direct de degens. En dan is er ook nog Hurley: de Amsterdammers staan verrassend derde na acht speeldagen.

Bloemendaal – Kampong 0-1 (0-0)

Kampong kan even opgelucht ademhalen. De Utrechters kennen zogezegd een moeilijk seizoenstart en lang leek het ook niet te lukken tegen Bloemendaal. Pas in de 59ste minuut kon Kiki van Wijk het verschil maken. Voor Bloemendaal is het uiteraard een zure nederlaag, al blijven ze staan op de negende, veilige, plek.

'59 Kiki van Wijk 0-1

Amsterdam – Groningen 5-1 (4-0)

Amsterdam kende een eenvoudige middag tegen Groningen. Al voor de rust liepen de hoofdstedelingen uit naar een riante 4-0 voorsprong. Bij die stand in de tweede helft stopte Groningen-goalie Jantien Gunter nog een strafbal. Uiteindelijk werd het 5-1. Amsterdam mag zich gaan opmaken voor de absolute topper van dit Hoofdklasse-seizoen: de ontmoeting op vrijdagavond met Den Bosch.

'7 Noor de Baat 1-0

'10 Lauren Stam 2-0 (sc)

'20 Jacky Schoenaker 3-0 (sc)

'31 Anouk Lambers 4-0

'51 Maria Verschoor 5-0

'55 Noor Hakker 5-1

Nijmegen – Den Bosch 1-5 (0-2)

Ook Den Bosch had weinig moeite. Het trof promovendus Nijmegen, dat uiteraard streed voor wat het waard was. Die vechtlust werd beloond met een goaltje voor de thuisploeg, maar de zege van Den Bosch kwam nooit in gevaar.

'21 Marloes Keetels 0-1 (sc)

'30 Ireen van den Assem 0-2 (sb)

'41 Marloes Keetels 0-3

'46 Tessa Verweijen 1-3

'47 Marlies Verbruggen 1-4

'65 Imme van der Hoek 1-5

Laren – hdm 0-1 (0-0)

Als Pien van Nes scoort, pakt hdm punten. Ook in de achtste wedstrijd van het seizoen gaat dat gegeven op. De topscorer van de Hoofdklasse Dames maakte in de 59ste minuut de enige treffer tegen Laren.

'59 Pien van Nes 0-1 (sc)

Huizen – Hurley 1-2 (0-2)

Hurley kon in het duel met Huizen teren op de vroege voorsprong ze zichzelf gunden. Al halverwege de eerste helft stond er een comfortabele 0-2 op het Huizer scorebord en konden de Amsterdammers het duel uitspelen. De goal van Gitte Michels kwam te laat voor de promovendus om nog wat te forceren. Door de remise van OR en de nederlaag van Laren is Hurley de nieuwe nummer 3 van de ranglijst.

'7 Tess van Ramshorst 0-1

'24 Tess van Ramshorst 0-2 (sc)

'67 Gitte Michels 1-2 (sc)

Oranje-Rood – SCHC 1-1 (1-1)

Met twee goals in het eerste kwart leken Oranje-Rood en SCHC er een doelpuntrijke middag van te maken. De productie stokte echter in de overige drie kwarten en verder dan 1-1 kwam het dus niet.

'5 Ginella Zerbo 0-1

'16 Yibbi Jansen 1-1 (sc)