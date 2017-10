Dr. Phil rijdt skateboarder op zebrapad aan Redactie 22-10-2017 15:57 print

Dr. Phil heeft met zijn auto een skateboarder aangereden. De skateboarder stak net de straat over via het zebrapad toen hij werd aangereden door de tv-psycholoog.

De politie van Los Angeles zegt tegen TMZ dat Dr. Phil vrijdag net de parkeerplaats bij de Universal Studios had verlaten toen hij het gas van zijn Mercedes intrapte om een bestelbusje in te halen. Tijdens de inhaalmanoeuvre botste hij tegen de skateboarder op een oversteekplaats.

Dr. Phil is uit de auto gestapt om zich over het slachtoffer te bekommeren. De jongen had hem aanvankelijk gezegd dat het prima met hem ging, waarop Dr. Phil is vertrokken. Maar toen de politie na een telefoontje van een omstander poolshoogte kwam nemen, bleek de toestand van het slachtoffer verslechterd. De jongen zei last te hebben van zijn schouder en klaagde over een pijnlijk been. Ambulancemedewerkers adviseerden het slachtoffer voor controle naar het ziekenhuis te gaan.

De politie heeft ter plekke onderzoek gedaan.



Dr. Phil rijdt skateboarder op zebrapad aan (Foto: BuzzE)