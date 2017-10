Drie clubs houden maximale score in Eredivisie volleybal heywoodu 22-10-2017 11:26 print

Na de derde speelronde in de Eredivisie in het Nederlandse volleybal zijn er nog drie clubs over met de maximale score, negen punten in dit geval. Coníche Zwolle won de eerste twee wedstrijden knap in drie sets, maar zaterdag kregen ze de topploeg van Seesing Orion op bezoek. Dat bleek wat teveel voor de Zwollenaren, die het in drie sets redelijk spannend konden houden, maar wel zagen hoe Orion in drie sets zegevierde.

Abiant Lycurgus kreeg in Groningen Inter Rijswijk op bezoek. De landskampioen had nog geen set afgestaan en daar konden de Rijswijkers geen verandering in brengen. Naast Orion en Lycurgus is Draisma Dynamo de derde ploeg met negen punten. Tegen het TalentTeam uit Papendal moesten de Apeldoorners wel hun eerste set van het seizoen afstaan, maar ze herpakten zich prima en bleken uiteindelijk veel te sterk.

Uitslagen Eredivisie volleybal mannen

Talentteam 1 Draisma Dynamo 3

(25-15,13-25,15-25,21-25)

SV Land Taurus 3 Zaanstad 0

(25-15,35-33,25-20)

Coníche Zwolle 0 Seesing Orion 3

(22-25,22-25,22-25)

Abiant Lycurgus 3 Inter Rijswijk 0

(25-16,28-26,25-22)

Vallei Prins 1 Advisie/SSS 3

(25-21,17-25,12-25,23-25)