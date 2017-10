Wright zegeviert op German Darts Masters na zege op Taylor Boris (borisz) 22-10-2017 10:08 print

Peter Wright is de winnaar geworden van de German Darts Masters, het laatste reguliere toernooi van de World Series of Darts. In de finale van het toernooi in Düsseldorf wist hij Phil Taylor te verslaan. Het werd 11-4.

In de middag werden er slechts drie halve finales gespeeld omdat Michael van Gerwen zich afmeldde vanwege een enkelblessure. James Wade kreeg een gratis doortocht naar de halve finales. Raymond van Barneveld wist met 10-8 van Gary Anderson te verslaan. Winnaar Wright versloeg in deze ronde Mensur Suljovic met 10-9 en Taylor wist Daryl Gurney met 10-7 te verslaan.

S'avonds waren de halve finales en finale. De halve finales waren ook spannender de finale. Wright won in een spannende wedstrijd Van Barneveld met 11-9. Taylor wist Wade te verslaan met 11-7.

De finale was eenzijdig. Wright ging van 2-0, naar 5-1 en 9-3. Met een twaalfdarter wist hij uiteindelijk de toernooi te winnen (11-4). Het toernooi levert hem 20.000 euro op.

🏆🏆 PETER WRIGHT IS THE 2017 GERMAN DARTS MASTERS CHAMPION 🏆🏆#GermanDarts pic.twitter.com/7DAzK1KPas — PDC Darts (@OfficialPDC) 21 oktober 2017

Voor de dartfans breken mooie tijden aan. Donderdag begint het Europees kampioenschap. Vervolgens is de WSOD Finals, Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals. Als afsluiter begint halverwege december het wereldkampioenschap.

2017 German Darts Masters - Kwartfinales

Gary Anderson 8-10 Raymond van Barneveld

Peter Wright 10-9 Mensur Suljovic

Phil Taylor 10-7 Daryl Gurney

James Wade Bye (Michael van Gerwen trok zich terug)

Best of 19 legs

Halve finales

Raymond van Barneveld 9-11 Peter Wright

James Wade 7-11 Phil Taylor

Best of 21 legs

Finale

Peter Wright 11-4 Phil Taylor

Best of 21 legs