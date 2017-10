NBA: Topploegen onderuit, Antetokounmpo blijft imponeren

Een avond vol verrassingen in de NBA. In de elf wedstijden die werden gespeeld kwamen vrijwel alle topploegen in actie. Drie van hen gingen onderuit. De Golden State Warriors verloren van de Memphis Grizzlies, de Cleveland Cavaliers kwamen tekort tegen de Orlando Magic en de Oklahoma City Thunder liep zich stuk op de Utah Jazz. Giannis Antetokounmpo gaf zijn sterke seizoenstart extra glans door 44 punten te scoren in een overwinning op de Portland Trail Blazers.

In Memphis speelden de Warriors een lastige uitwedstrijd. Het publiek in de FedEx Forum is bloedfanatiek en de Grizzlies hebben de reputatie hard te spelen en intens te verdedigen. De Grizzlies lijken echter een transformatie te ondergaan. Tony Allen en Zach Randolph, veteranen van de Grit and Grind stijl die Memphis jaren heeft gespeeld vertrokken deze zomer en Memphis heeft laat in hun plaats een paar jongere spelers starten.

De Memphis-fans werden getrakteerd op een bijzonder sterke wedstrijd van hun ploeg. Fouten van de Warriors werden hard afgestraft en de Grizzlies, die niet om gallery play bekend staan, lieten zelfs een aantal alley-oops zien.

Bij rust stond Memphis met 56-51 voor, maar in het derde kwart werden de Warriors overlopen. Een serie van dertien punten op rij zette de Grizzlies op een 74-56 voorsprong. Marc Gasol, de Spaanse center van Memphis, dolde Klay Thompson op de driepuntslijn en schoot daarna loepzuiver raak. Het publiek werd extatisch.

Golden State wist nog een paar keer enigszins terug te komen, maar de overwinning van Memphis kwam niet in gevaar. In de slotminuut werd Steph Curry kwaad op de wedstrijdleiding omdat hij geen fout mee kreeg. Gefrustreerd gooide hij zijn bitje naar de scheidsrechter, waarna hij de kleedkamer mocht opzoeken. Ook Kevin Durant werd het veld uitgestuurd.

Marc Gasol was de grote man bij de Grizzlies. De center eindigde met 34 punten en 14 rebounds. Curry, die door foutenlast regelmatig op de bank moest plaatsnemen, scoorde 37 punten. De Grizzlies wonnen de wedstrijd met 111-101.

In Cleveland liepen de Cavaliers tegen een totaal onverwachte nederlaag aan tegen de Orlando Magic. Orlando, toch al geen hoogvlieger, miste startes Elfrid Payton en Aaron Gordon. Bij Cleveland zat Derrick Rose met een enkelblessure op de bank. Dat Rose regelmatig geblesseerd zou zijn is een ingecalculeerd risico voor de Cavaliers.

Omdat ook Isaiah Thomas voorlopig in de lappenmand zit mocht Jose Calderon starten voor Cleveland. Zijn optreden duurde vijf minuten voordat coach Lue genoodzaakt was hem uit het veld te halen. Orlando had een 4-15 voorsprong genomen en de 36-jarige Spanjaard maakte een zeer zwakke indruk.

Orlando wist die voorsprong de eerste helft min of meer in stand te houden, terwijl bij Cleveland alleen LeBron James en Kevin Love hun normale niveau haalden. In het derde kwart bleven de schoten bij Orlando vallen, terwijl Cleveland bleef missen. Al snel gooiden de Cavaliers de handdoek in de ring en mochten de reserves het afmaken. Orlando won met 93-114.

De cruciale statistiek van de wedstrijd was het aantal gemaakte driepunters. Cleveland schoot slechts 7 op 25 driepunters raak, Orlando schoot een zeer indrukwekkende 17 op 35. Nikola Vucevic, die een dag eerder 41 punten had gescoord, werd nu met 23 punten topscorer bij de Magic.

LeBron James, goed voor 19 punten bij rust, bleef uiteindelijk steken op 22 punten.

Ook Oklahoma City ging onderuit. In Utah was de Jazz met 96-87 te sterk. Joe Inlges werd met negentien punten topscorer bij de Jazz. De Australiër speelde de eerste acht jaar van zijn carrière in Australië en Europa en maakte laat de overstap naar de NBA. De Jazz bleken bijzonder gecharmeerd van de schutter en beloonden hem deze zomer met een contract voor vier jaar ter waarde van 52 miljoen dollar.

Bij de Oklahoma City Thunder kwamen Carmelo Anthony tot 26 en 22 punten. Russell Westbrook miste negen van zijn elf schoten en bleef op zes punten steken.

Naast het eerdergenoemde Memphis blijven Houston, San Antonio en de Los Angeles Clippers de ongeslagen ploegen in het westen. Bij Houston is Chris Paul waarschijnlijk een maand uitgeschakeld. Dit bleek tegen de zwakke Dallas Mavericks geen probleem. Houston won met 107-91, maar de wedstrijd was veel eenzijdiger dan de score doet vermoeden. James Harden maakte zijn gebruikelijke 29 punten.

De Los Angeles Clippers gaven de Phoenix Suns een behoorlijk pak slaag: 130-88. Fans van de Suns hoefden niet op veel succes te rekenen dit seizoen, maar de eerste drie wedstrijden wekken de indruk dat de ploeg weinig in de NBA te zoeken heeft.

San Antonio speelt nog altijd zonder Kawhi Leonard. LaMarcus Aldridge neemt de rol als leider van de ploeg prima op zich. In een verschrikkelijke wedstrijd werd Chicago met 77-87 verslagen.

En dan is er nog Giannis Antetokounmpo. Het is nog niet zeker of de Milwaukee Bucks één van de topteams in het oosten zullen worden, maar alle signalen lijken er wel op dat dit het jaar van de definitieve doorbraak van de Greek Freak zal zijn.

In de voorbereiding van het seizoen kreeg Antetkounmpo het droeve nieuws te verwerken dat zijn vader was overleden. Charles Antetokounmpo, Nigeriaanse voormalig profvoetballer verhuisde in 1991 naar Griekenland, waar bij vier zonen kreeg. Hij overleed aan een hartaanval bij een bezoek aan Giannis in Milwaukee. Hij werd maar 53 jaar.

Als het verlies van zijn vader een weerslg heeft op Giannis, dan is daar op het veld weinig van te merken. Voor de derde wedstrijd op rij was hij onstopbaar op het veld. Tegen de Portland Trail Blazers moest hij in de slotminuut nog iets extra’s geven. Antetokounmpo leek de overwinning uit handen te hebben gegeven door twee vrije worpen te missen in de slotminuut, maar met een steal op CJ McCollum en een denderende dunk zette hij de Bucks toch weer op voorsprong. In de daaropvolgde aanval van de Trail Blazers blockte hij de schotpoging van Jusuf Nurkic. De Bucks wonnen de wedstrijd met 113-110.

Giannis Antetokounmpo eindigde met 44 punten. Hij maakte 17 van zijn 23 schoten. Khris Middleton voegde achttien punten toe.

CJ McCollum en Damian Lillard deden wat ze zo vaak doen. De beide guards maakten allebei 26 punten, maar uiteindelijk was het net niet genoeg.

Giannis Antetokounmpo goed voor 44 punten. Bron: YouTube

Uitslagen:

Toronto Raptors – Philadelphia 76ers 128-94

Cleveland Cavaliers – Orlando Magic 93-114

Miami Heat – Indiana Pacers 112-108

New York Knicks – Detroit Pistons 107 – 111

Chicago Bulls – San Antonio Spurs 77-87

Houston Rockets – Dallas Mavericks 107-91

Memphis Grizzlies – Golden State Warriors 111-101

Milwaukee Bucks – Portland Trail Blazers 113-110

Denver Nuggets – Sacramento Kings 96-79

Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 96-87

Los Angeles Clippers – Phoenix Suns 130-88

Eastern Conference

Washington Wizards 2-0

Toronto Raptors 2-0

Cleveland Cavaliers 2-1

Detroit Pistons 2-1

Orlando Magic 2-1

Atlanta Hawks 1-1

Milwaukee Bucks 2-1

Miami Heat 1-1

Charlotte Hornets 1-1

Brooklyn Nets 1-1

Indiana Pacers 1-2

Boston Celtics 1-2

Chicago Bulls 0-2

New York Knicks 0-2

Philadelphia 76ers 0-3

Western Conference



Houston Rockets 3-0

Los Angeles Clippers 2-0

Memphis Grizzlies 2-0

San Antonio Spurs 2-0

Portland Trail Blazers 2-1

Utah Jazz 2-1

Oklahoma City Thunder 1-1

Minnesota Timberwolves 1-1

Los Angeles Lakers 1-1

Denver Nuggets 1-1

Golden State Warriors 1-2

Sacramento Kings 1-2

New Orleans Pelicans 0-2

Dallas Mavericks 0-3

Phoenix Suns 0-3