KTM slaat toe in Moto2 Australië met eerste zege ooit 22-10-2017

Miguel Oliveira heeft zijn eerste overwinning in de Moto2 binnen. De Portugees zegevierde tijdens de Grand Prix van Australië op het immer fraaie Phillip Island, waarmee hij KTM gelijk de eerste overwinning ooit bezorgde in de klasse.

De KTM's kenden een topstart en Oliviera nam de leiding, voor teamgenoot Brad Binder. WK-leider Franco Morbidelli volgde, met achter zich Marcel Schrötter, Dominique Aegerter, Thomas Lüthi, Takaaki Nakagami en de dramatisch vertrokken polesitter Mattia Pasini. Hij werkte zich wel naar voren, maar vroeg in de tweede ronde werd hij onderuit gekegeld door een vallende Schrötter, waardoor de race voor beiden klaar was. Overigens was er ook een sterke start voor Xavi Vierge en Jesko Raffin, die al snel naar plekken vijf en zes reden.

Race over for pole position man @MattiaPasini as he's taken out of 6th by the fallen @MarcelSchrotter!😨 Both up& walked away#AustralianGP pic.twitter.com/Z8W8XDdA6z — MotoGP™🇦🇺🏁 (@MotoGP) October 22, 2017

De verhoudingen waren al snel vrij duidelijk: Oliviera, Binder en Morbidelli gaven het tempo aan, Lüthi reed op alsmaar groter wordende afstand op plek vier, voor Nakagami, Vierge en Raffin. Na zo'n tien ronden begon Oliviera weg te rijden, en terwijl de knokkende Binder en Morbidelli de Portugees langzaam zagen verdwijnen, kwamen Nakagami en co daarachter wat dichter in de buurt.

Een onhandige actie van Morbidelli zorgde ervoor dat de WK-leider zichzelf bijna uitschakelde, maar hij bleef overeind. Wel zag hij de alsmaar sneller rijdende Nakagami tien ronden voor het einde aansluiten. Met acht ronden te rijden schoof de boel ruim achter Oliviera in elkaar: Binder, Morbidelli, Nakagami, Vierge en op een klein gaatje ook Raffin vochten om plek twee.

Lüthi was ondertussen teruggevallen naar een groepje dat vocht om plek zeven, waar een stevige strijd ontstaan was. Voorin leek alles koek en ei voor Nakagami, die achter Oliveira veilig op plek twee reed, maar de Japanner schoof twee ronden voor het einde hard onderuit. Wat spanning betreft bleef het daar wel bij: Oliveira won en boekte KTM's eerste zege ooit in de Moto2, voor teamgenoot Binder en WK-leider Morbidelli. Raffin werd nog erg knap vierde, voor Vierge, Alex Marquez en Simone Corsi, terwijl Lüthi met plek tien een flinke tik kreeg in de titelstrijd.