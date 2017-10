Mali in zeikende regen naar halve finales WK onder 17 heywoodu 22-10-2017 04:53 print

Op het wereldkampioenschap voetbal voor spelers tot 17 jaar, gespeeld in India, hebben Mali en Engeland zich ten koste van Ghana en de Verenigde Staten geplaatst voor de halve finales.

In een werkelijk drijf- en drijfnat Indira Gandhi Stadium in Guwahati stonden Mali en Ghana tegenover elkaar in een Afrikaans onderonsje. Er viel geen land te bezeilen met het veld, maar vroeg in de wedstrijd slingerde Hadji Dramé de motor aan en scoorde hij de 1-0 namens Mali. Ibrahim Sulley tikte de gelijkmaker kort voor rust binnen, maar die werd afgekeurd.

Beide ploegen probeerden er ondanks het kansloos slechte veld wat leuks van te maken en het was zowaar het kijken waard. Na een uur spelen resulteerde dat alles in een schot van buiten de zestien door Djemoussa Traoré, die heerlijk binnen viel: 2-0. Mohammad Kudus schoot tien minuten later nog wel raak vanaf elf meter, maar Ghana kon niet meer terugkomen en dus bleef het bij 2-1.

In Margao speelden de VS en Engeland tegen elkaar en Rhian Brewster bracht de Engelsen binnen een kwartier al op 2-0. Morgan Gibbs-White vergrootte de score in de tweede helft, Josh Sargent deed namens de VS wat terug. Daar bleef het voor de Amerikanen bij en diep in blessuretijd completeerde Brewster zijn hattrick vanaf elf meter nog eens: 4-1.

Bij de VS speelde Sergino Dest overigens mee, een jongeling van Ajax en de enige in Nederland spelende deelnemer aan het WK.

Zeikweer in Guwahati bij Mali - Ghana (Bron: YouTube)