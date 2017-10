Mir nieuwe Moto3-wereldkampioen na plotselinge stortbui heywoodu 22-10-2017 04:37 print

Joan Mir is de nieuwe wereldkampioen in de Moto3. De Spanjaard ging met een ruime voorsprong de Australische Grand Prix in - de op twee na laatste race van het jaar - en hij won de door de regen afgekapte race, waardoor hij niet meer te achterhalen is in de WK-strijd.

Jorge Martin kende een prima start vanaf poleposition en kreeg Gabriel Rodrigo en diens teamgenoot Juanfran Guevara achter zich aan, gevolgd door Mir, Romano Fenati en Aaron Canet. Bo Bendsneyder kende een lastige start en viel vanaf de negentiende plek zelfs nog wat terug. Ook Fabio di Giannantonio kwam zoals zo vaak geweldig naar voren, maar de jonge Italiaan ging iets te ver en werd van zijn motor geslingerd, niet veel later ook gevolgd door Canet.

Race over for @FabioDiggia21 😣 A big highside for the Italian but he's up and OK!#AustralianGP pic.twitter.com/Pr2vUdJtBE — MotoGP™🇦🇺🏁 (@MotoGP) October 22, 2017

Na een handvol ronden begonnen er langzaam wat druppels zichtbaar te worden op de camera, hoewel de baan nog niet nat leek te worden. Voorin gingen Jules Danilo en Marco Bezzecchi onderuit, al snel gevolgd door de weinig verrassende valpartij van Guevara. Negen man bleven zo over in de kopgroep, waar in bijna elke bocht van positie gewisseld werd.

CONTACT 💢 Martin and Ramirez collide and the latter goes does down!#AustralianGP pic.twitter.com/9dESPz8yNA — MotoGP™🇦🇺🏁 (@MotoGP) October 22, 2017

In de kopgroep bleef stevig gevochten worden, waar Marcos Ramirez na een duel met Martin het volgende slachtoffer van werd. Met een ronde of zeven te rijden was het ineens klaar, want plotseling stortte de regen met bakken uit de hemel op het eiland. Mir pakte de zege en daarmee kroonde de Spanjaard zich tot nieuwe wereldkampioen. De Belg Livio Loi eindigde sterk op plek twee, Martin werd derde. Fenati, Mir's laatste echte concurrent in de titelstrijd, werd als zesde geklasseerd.