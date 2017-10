Blunder van arbitrage leidt zege van Barcelona in Redactie 22-10-2017 03:56 print

Barcelona heeft zaterdagavond de achtste competitiezege van het seizoen geboekt. Het team van Ernesto Valverde beging in eigen huis geen misstap tegen Málaga en kan zodoende rustig afwachten wat Real Madrid en Atlético Madrid zondag doen. Gerard Deulofeu en Andrés Iniesta verzorgden de doelpunten in het Camp Nou, al had de eerste treffer nooit mogen tellen: 2-0.

Een fout van de arbitraire leiding stond aan de basis van de vroege openingstreffer: Lucas Digne werkte de bal zelf over de achterlijn, zette toch voor, waarna Deulofeu het leer met de hak in het doel werkte. Tot ongeloof van Málaga keurde de arbiter het doelpunt toch goed: 1-0. Een hard gelag voor Málaga, dat hoe dan ook in de rest van de eerste helft niet in staat was om de Catalanen tegenstand te bieden.

Málaga schoot in de complete eerste helft niet één keer op het doel van Marc-André ter Stegen. Barcelona domineerde de wedstrijd, ontbeerde echter snelheid in de laatste meters en liet na om de voordelige marge voor rust te verdubbelen. Nog geen tien minuten na rust kwam het team van Valverde alsnog op 2-0. Iniesta kreeg een goede bal van Messi, waarna zijn inzet via Roberto Rosales in het doel belandde.

Barcelona bleef superieur, met ruim 75 procent balbezit, maar met name Luis Suárez was onnauwkeurig. De Uruguayaan, die in La Liga nog nooit tegen de Andalusiërs scoorde, liet twee goede kansen onbenut: eerst mikte hij in het zijnet en daarna verzilverde hij niet een heerlijke individuele actie van Sergi Roberto. Ook Messi en invaller Paulinho lieten daarna na om te scoren. Barcelona (25) behoudt een voordelige marge van vier punten op Valencia (21) en hoopt op misstappen van Real Madrid (17) en Atlético Madrid (16) tegen respectievelijk Eibar en Celta de Vigo.

Uitslagen La Liga zaterdag

Levante - Getafe 1-1

Real Betis - Alaves 2-0

Valencia - Sevilla 4-0

FC Barcelona - Malaga 2-0