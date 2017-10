Martin Garrix nog steeds beste dj ter wereld Redactie 22-10-2017 01:39 print

Martin Garrix mag zich opnieuw de beste dj van de wereld noemen. Dat is bekendgemaakt tijdens AMF, het grootste evenement tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE). Martin Garrix staat op nummer 1 in de DJ MAG Top 100. Meer dan een miljoen mensen brachten hun stem uit. Vorig jaar won de Nederlander ook al.

Dimitri Vegas & Like Mike staan tweede op de lijst, terwijl Armin van Buuren de derde plek bekleedt.

"Onwijs bedankt dat jullie me sinds dag een hebben gesupport. Wat een bizarre 'rollercoaster ride' is het geweest", aldus Martin Garrix naar zijn fans. Na de bekendmaking begonnen Armin van Buuren en Hardwell aan hun optreden in de Amsterdam ArenA. Het is de eerste keer dat de twee wereldsterren officieel samen optreden.



Martin Garrix weer beste dj ter wereld (Foto: ANP)