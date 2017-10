Özcan Akyol vader van zoon Redactie 22-10-2017 01:01 print

Schrijver Özcan Akyol is in de nacht van vrijdag op zaterdag vader geworden van een zoon. Het jongetje van de 33-jarige schrijver heet Baran Nathan Akyol.

Vader Özcan schrijft op Instagram trots te zijn op zijn stoere vrouw Anna. Ze kregen vorig jaar al een meisje met de naam Mia.

Akyol is bekend als schrijver van het boek Eus en presentator van de documentaireserie De neven van Eus. Ook schuift hij geregeld aan in het programma De Wereld Draait Door, onder meer om commentaar te geven op de situatie in Turkije.



Özcan Akyol vader van zoon (Foto: BuzzE)