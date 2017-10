Berget Lewis ligt eruit bij Britse X Factor Redactie 21-10-2017 23:20 print

Berget Lewis' avontuur bij de Britse versie van X Faxtor is zaterdag tot een einde gekomen. De zangeres kreeg van coach Nicole Scherzinger te horen dat ze niet mee mocht naar liveshows volgende week.

Berget kreeg een black-out tijdens haar allesbeslissende optreden voor Nicole. De Lady of Soul was hierdoor zichtbaar geëmotioneerd. Het was dan ook geen grote schok dat Scherzinger zei dat Lewis naar huis moest. "Maar je hebt een gave die niemand anders heeft, dus ik weet dat jij niet te stoppen bent", waren de afscheidswoorden van coach Nicole.

Lewis maakte eind september haar debuut bij de X Factor UK. Bij haar auditie zei ze tegen Simon Cowell dat 'Nederland een beetje te klein is voor haar, voor de muziek die zij wil maken'. Na een indrukwekkende versie van Prince's Purple Rain mocht ze unaniem van de jury door naar de volgende ronde.



Berget Lewis ligt eruit bij Britse X Factor (Foto: BuzzE)