Napoli laat eerste punten liggen dankzij heroïsch keepwerk Handanovic

Napoli heeft voor het eerst dit seizoen punten laten liggen in de Serie A. De koploper van de Serie A kwam zaterdagavond niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel (0-0) tegen achtervolger Internazionale. Zodoende is er na dertien wedstrijden een einde gekomen aan de zegetocht van Napoli in competitieverband.

Napoli weet het doel dit seizoen makkelijk te vinden, want men scoorde in de eerste acht speelronden 26 keer en alleen Juventus deed het met 27 treffers in het seizoen 1959/60 beter. I Partenopei gingen ook tegen Internazionale op zoek naar een snelle treffer en dicteerden in de eerste helft ook het spel, maar konden drie grote kansen niet benutten. Samir Handanovic verrichtte een dubbele redding op inzetten van José Callejón en Dries Mertens en had eveneens een antwoord op een kopbal van dichtbij van Lorenzo Insigne.

Internazionale loerde op de counter en kreeg kleine mogelijkheden via Mauro Icardi en Borja Valero, maar José Manuel Reina hoefde zich voor rust niet overmatig in te spannen. In de tweede helft kwam de Spanjaard binnen twee minuten goed weg toen Raúl Albiol redding bracht op de doellijn en zo de 0-1 voor i Nerazzurri voorkwam. Internazionale voetbalde in de tweede helft duidelijk beter mee, kreeg enkele mogelijkheden en Napoli worstelde met zichzelf en kwam lange tijd niet meer tot serieuze kansen.

Marek Hamsik deed wel een poging, maar zijn poging ging naast. Hoewel het een interessant schouwspel bleef om naar te kijken, viel er ook in het laatste kwart weinig meer te beleven in Stadio San Paolo. Insigne schilderde een bal aan de voor hem verkeerde kant van de paal en Handanovic bokste een knal van Piotr Zielinski weg, terwijl Dries Mertens in de slotfase nog op de uitblinkende Handanovic stuitte. Het bleef zodoende bij 0-0. De laatste keer dat Internazionale op bezoek bij Napoli wist te winnen, was overigens in oktober 1997. Sindsdien won Napoli acht keer en is er nu dus vier keer gelijkgespeeld.

