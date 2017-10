Luiten verliest koppositie op Valderrama Masters H.Vviv 21-10-2017 20:06 print

Joost Luiten is de koppositie kwijt in de Valderrama Masters. De Nederlandse golfer liep op de derde dag een ronde 71 slagen (par) zakte naar de derde plaats. Luiten gaat de laatste dag in met twee slagen achterstand op de nieuwe leider, de Spanjaard Sergio Garcia, die tevens gastheer is van het toernooi.

Luiten begon goed aan de dag met een birdie op de vierde hole. Daarna kreeg de 31-jarige golfer het moeilijker en moest op hole zeven en negen een bogey noteren op zijn scorekaart. Met een birdie op de elfde hole, waar hij vrijdag een albatross maakte, bracht hij zijn score weer naar levelpar. Op de twaalfde hole ging Luiten weer naar een slag boven par. Op hole zeventien zou de Nederlander weer een birdie maken en kwam daarmee uit op een score van levelpar.

Sergio Garcia de nieuwe leider na dag drie zou een ronde van 68 slagen lopen. De Spanjaard heeft één slag voorsprong op Daniel Brooks, die een knappe ronde van 64 liet noteren. De Engelsman kwam daarmee op een totaal van 206 uit na drie dagen en heeft daarmee één slag voorsprong op Luiten.