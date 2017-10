'Lid Bende van Nijvel alsnog ontmaskerd'

Een lid van de beruchte Belgische Bende van Nijvel is mogelijk alsnog ontmaskerd. Een ex-rijkswachter uit Aalst zou kort voor zijn dood hebben opgebiecht dat hij 'De Reus' was, berichtte de krant Het Laatste Nieuws. Een familielid van de man stapte vervolgens naar de autoriteiten.

,,Vlak voor hij in mei 2015 stierf op zijn 61ste, heeft hij zijn geheim verteld", zei het familielid. Volgens bronnen rond het onderzoek verstrekte het vermeende bendelid geen details over de overvallen. ,,Maar al vrij snel bleek dat hij niet alleen qua lichaamsbouw en lengte in aanmerking kwam, maar dat ook zijn levensloop perfect past in het plaatje van 'De Reus'."

Zo bleek de man eerder lid te zijn geweest van een elite-eenheid van de rijkswacht. Hij was echter kort voor de eerste overval van de bende teruggestuurd naar een gewone rijkswachtbrigade. Onderzoekers ontdekten dat de man tijdens bloedige overvallen eind 1985 steeds verlof had. Ook kampte hij met een voetblessure op de dag waarop 'De Reus' volgens getuigen mank liep tijdens een overval.

De Bende van Nijvel pleegde begin jaren 80 uiterst gewelddadige overvallen, waarbij 28 mensen om het leven kwamen.



