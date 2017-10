Wielrenner valt van podium bij huldiging TargaFlorio 21-10-2017 17:06 print

Tijdens de huldiging van het bergklassement in de Tour of Guangxi mochten de renners met champagne spuiten en dat deden Silvan Dillier, Daniel Oss en Jonathan Lastra dan ook met veel enthousiasme. De nummer één in het klassement Dillier zelfs met zoveel enthousiasme dat hij van het podium viel.

Silvan Dillier valt van podium bij Tour of Guangxi (Bron: Youtube)