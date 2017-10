Gaviria sprint opnieuw naar zege in Tour of Guangxi H.Vviv 21-10-2017 09:30 print

Fernando Gaviria heeft nadat hij de eerste twee etappes won ook de derde etappe op zijn naam geschreven in de Tour of Guangxi. De Colombiaan van Quick-Step Floors kwam als eerste over de finish in Nanning. Gaviria blijft ook leider in het algemeen klassement.

Drie renners kozen voor de aanval: Daniel Oss (BMC) en Jack Haig (ORICA-Scott) en Nuno Bico (Movistar). De drie koplopers kregen nooit meer dan twee minuten van peloton. Op vijftig kilometer van de streep was het avontuur van de koplopers dan ook voorbij.

Toen het drietal werd bijgehaald waren er veel demarrages, maar niemand kreeg echt de ruimte. Uiteindelijk zou het Matej Mohorič en Lawson Craddock lukken op wat ruimte te krijgen van het peloton, maar op vijf kilometer van de streep werden ze bijgehaald door het peloton. In de massasprint die volgde was Gaviria opnieuw de snelste. Net zoals in etappe twee werd ook dit keer Max Walscheid tweede. Magnus Cort Nielsen kwam als derde over de streep. Wouter Wippert was met een vijfde plaats de beste Nederlander.