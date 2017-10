Bellator 185: Nederlands succes in de octagon Floris_Stempel 21-10-2017 09:18 print

Zowel Gegard Mousasi als Costello van Steenis waren vrijdagnacht succesvol tijdens MMA-gala Bellator 185. Mousasi won na een loodzware drie ronden tegen de Russische krachtpatser Alexander Shlemenko en Van Steenis wist zijn opponent binnen twee ronden op te laten geven.



Hoogtepunten Bellator 185 (Bron: Youtube)

Alle juryleden gaven de winst aan Mousasi, maar wat een zwaar gevecht was dit voor de Leidenaar. Shlemenko raakte in het begin van de eerste ronde het rechteroog van de Nederlander en die begon direct op te zwellen. Door deze blessure moest Mousasi zich aanpassen en besloot dat zijn beperkte zichtveld op de grond de minste problemen op zou leveren. De dominante Mousasi probeerde een verwurging aan te zetten bij de stugge Rus, maar Shlemenko wist deze goed te ontwijken.

Mousasi literally fighting with one eye right now. #Bellator185 pic.twitter.com/RJTZlFOA8w — MMA GIFS (@mma_gifs_) October 21, 2017

De tweede ronde leek net zo problematisch te zijn voor Mousasi als de eerste. De sportarts had de schade aan het oog goed bekeken en besloot dat er gewoon doorgevochten mocht worden en Mousasi bleef de actievere vechter terwijl hij de draaistoten van Shlemenko ontweek. Het einde van de tweede ronde eindigde weer op de grond, waar Mousasi weer mooi de overhand had.

De derde ronde was heel anders. Shlemenko ramde erop los en Mousasi leek niet meer in staat om de Rus naar de grond te halen. Shlemenko had een KO nodig om te winnen, want beide voorgaande rondes leken voor de Nederlander te zijn. De KO bleef uit en de winst ging verdiend naar de Nederlander, waarna hij snel naar het ziekenhuis werd vervoerd waar gevreesd wordt voor een gebroken oogkas.

Droomdebuut Costello van Steenis

Van Steenis, trainingspartner en pupil van Mousasi, won zijn debuut in stijl. Een overwinning die duidelik naar meer smaakt. In de tweede ronde wist Van Steenis zijn Amerikaanse opponent Steve Skrzat met zijn benen in een verwurging te krijgen. Via elleboogstoten wist Van Steenis Skrzat op te laten geven. Hevig bloedend gaf de Amerikaan op.

Surprised we don't see more finishes like this. #Bellator185 pic.twitter.com/pnQNfksx2Q

Overige resultaten:

Neiman Gracie verslaat Zak Bucia na opgave (nekklem) in ronde 2

Kristina Williams verslaat Heather Hardy door TKO (dokterinterventie) in ronde 2

Ryan Quinn verslaat Marcus Surin na jurybesluit (29-28 x3)

Lisa Blaine verslaat Ana Julaton na jurybesluit (29-28, 28-29, 29-29)

Kevin Carrier verslaat Jose Perez na jurybesluit (30-27 x3)

Vovka Clay verslaat Frank Sforza na opgave door verwurging (Guillotine Choke) in ronde 2

Don Shainis verslaat Matthew Denning door TKO (stoten) in ronde 1

Jordan Young verslaat Alec Hooben na opgave door verwurging (Triangle Choke) in ronde 1

Joaquin Buckley verslaat Vinicius de Jesus na jurybesluit (29-28 x2, 28-29)

Pete Rogers verslaat Timothy Wheeler na opgave door verwurging (Guillotine Choke) in ronde 1

Dean Hancock verslaat John Beneduce door TKO (stoten) in ronde 1