Goos (26) stopt met wielrennen

Marc Goos stopt met wielrennen. De 26-jarige wielrenner die in het verleden uitkwam voor LottoNL-Jumbo en dit jaar voor de opleidingsploeg van Sunweb kiest voor een maatschappelijke carrière.

"Mijn wielercarrière kende veel hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Helaas heb ik geen ploeg meer kunnen vinden waar ik een goed wedstrijdprogramma kan rijden. Mijn liefde voor de fiets zal niet veranderen. Ik kijk uit naar mijn toekomst'', zo liet Goos weten op Facebook.

De wielrenner liep bij een valpartij in de Ronde van Zwitserland in 2014 een zware heupblessure op. "De prognose was dat ik nooit meer pijnvrij zou kunnen lopen. De teamarts en de teamleiding van Lotto-Jumbo verboden mij een operatie. Ik besloot zelf om de operatie toch te ondergaan en dat bleek de juiste keuze. Ik kan nu pijnvrij lopen en bovendien is het gelukt om weer even hard te fietsen als voorheen. Dit is de grootste overwinning in mijn wielercarrière.''

"Ik heb veel grote koersen, zoals Luik-Bastenaken-Luik, Ronde van Lombardije en de Giro, mogen rijden. In de derde week van mijn eerste grote ronde met de beste 20 renners over de Stelvio rijden geeft mij nog steeds kippenvel", sluit Goos af op zijn Facebookpagina.