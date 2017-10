Nederland begint met verlies aan European baseball series H.Vviv 20-10-2017 23:13 print

Het Nederlands honkbalteam heeft in Verona de openingswedstrijd van de European Baseball Series met 3-2 verloren van Italië.

Nederland kwam in de vierde inning op een 1-0 voorsprong na een homerun van Kalian Sams. Het Nederlands team kon niet lang genieten van de voorsprong. In de gelijkmakende slagbeurt zou Nicola Garbella voor Italie ook de bal over de hekken te slaan, waardoor het na vier innings 1-1 stond.

In de zesde inning kwam Italië op een 3-1 voorsprong na honkslagen Alex Sambucci, Alberto Mineo en Reginato Mattia. Nederland had geen grip op de werpers van de Italianen. Pas in de negende inning kon Oranje iets terug doen. Op een honkslag van Dudley Leonora kwam Sams tot scoren, maar verder kwam de ploeg niet. Bij Nederland maakte werper Maickel Rietel, aangewezen slagman Linoy Croes, linksvelder Daniel Fernandes en catcher Rodney Daal hun debuut.

De European Baseball Series is een vriendschappelijke reeks tussen Italië en Nederland. Zaterdag en zondag spelen beide landen opnieuw tegen elkaar.