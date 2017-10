Hoogland sprint naar zilver bij EK baanwielrennen H.Vviv 20-10-2017 22:59 print

Jeffrey Hoogland heeft zilver gewonnen op de sprint bij de EK baanwielrennen in Berlijn. In de finale kwam hij te kort tegen de Fransman Sebastien Vigier. Even daarvoor had de 24-jarige sprinter nog knap in de halve finale gewonnen van de wereldkampioen Denis Dmitriev. De Rus zou later in de kleine finale het brons winnen.

Naast Hoogland kwam er met Harrie Lavreysen nog een Nederlander in actie. In de kwartfinale zou Lavreysen het moeten opnemen tegen Hoogland, maar die moest zich terugtrekken vanwege een schouderblessure die hij had opgelopen bij een val in de achtste finales.