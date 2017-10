Derde zege op rij voor Telstar, GAE bezorgt Jong Ajax eerste nederlaag Boris (borisz) 20-10-2017 22:55 print

Telstar heeft voor de derde keer op een rij weten te winnen in de Eerste Divisie. Ditmaal wisten De Witte Leeuwen te winnen bij Helmond Sport. Ook Go Ahead Eagles. Jong Ajax ging voor het eerst onderuit. Go Ahead Eagles wist thuis met 4-1 te winnen.

Al na vijf minuten was het Andrija Novakovich met de openingstreffer voor Telstar. De spits kopte de bal in eerste instantie op de lat, maar in de rebound kreeg hij de bal alsnog achter Stijn van Gassel. Het spel kabbelde in het verloop van de wedstrijd voort.

Vanuit het niets kwam Helmond Sport op gelijke hoogte. Uit een hoekschop kwam de afgeslagen bal voor de geheel vrijstaande Arne Naudts. In de slotseconden van de eerste helft was het Mohamed Hamdaoui die zijn vijfde seizoensdoelpunt liet aantekenen. De vleugelaanvaller kreeg de bal van Melvin Platje en passeerde met een gemakkelijke schuiver doelman Van Gassel.



keeper Stijn van Gassel kansloos bij de 0-1 van SC Telstar speler Andrija Novakovich. (PRO SHOTS/Marcel van Dorst)

Een weinig amuserende tweede helft bracht aan beide kanten weinig kansen. De thuisploeg kwam er niet aan te pas en de bezoekers hoefden niet. Voor de ploeg van Mike Snoei was het alweer de derde overwinning op rij. Telstar staat na tien wedstrijden op een knappe vierde plaats. Helmond Sport blijft de nummer negentien met vijf punten.

Jong Ajax heeft vrijdag de eerste nederlaag van het Jupiler League-seizoen geleden. Go Ahead Eagles zette de Amsterdamse beloftes te kijk in De Adelaarshorst, waar Dennis Johnsen in de twaalfde minuut met een knappe stift de gasten nog wel op voorsprong zette. Maar een minuut later bracht Sam Hendriks met een bekeken lob de stand weer in evenwicht.

De negende seizoenstreffer van Hendriks bleek de basis voor een verrassing van Go Ahead Eagles, die in de eerste helft al gestalte kreeg. Joey Suk tekende na 25 minuten na een fout van Darren Sidoel voor de 2-1. Nog voor rust deelde GAE Jong Ajax de genadeklap uit. Ajacied Deyovaisio Zeefuik ging in de fout op Tim Hölscher en moest die actie bekopen met een rode kaart. Niet veel later volgde de 3-1 van Xandro Schenk, die vrij kon inkoppen.

In de tweede helft kom Jong Ajax met een man minder de eerste nederlaag van het seizoen niet voorkomen. Het werd nog 4-1 door toedoen van Leon de Kogel. Jong Ajax blijft ondanks de nederlaag koploper in de Jupiler league, maar heeft niet meer de beste papieren in de strijd om de eerste periodetitel.

Ook N.E.C. Nijmegen en Fortuna Sittard zijn nog in de race voor de periodetitel. N.E.C. won uit met 0-2 op bezoek bij FC Volendam. Na een uur kreeg Arnaut Groeneveld kreeg genoeg ruimte om naar binnen te komen en vanaf de rand van het strafschopgebied uit te halen. Volendam-doelman Hobie Verhulst had geen antwoord op het schot van Groeneveld, die een kwartier voor tijd de 0-2 van Sven Braken voorbereidde.

Fortuna Sittard is na een gelijkspel tegen FC Eindhoven (2-2) nog allerminst zeker van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Djibril Dianessy rondde in Sittard voor de rust een van de schaarse aanvallen af. Erna veroorzaakte hij ook de penalty waaruit Mart Lieder gelijkmaakte. Stefan Askovski maakte uit de rebound 2-1, waarna Fries Deschilders vrije trap onhoudbaar in de kruising zeilde. Volgende week valt de beslissing in de eerste periode.