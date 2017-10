FOK! Wat een weer: erg wisselvallig

Zon in oktober, maakt het allemaal wat minder somber.

Vandaag en komend weekend.



Goeienavond beste mensen!

Ja, het is echt Jantje lacht, Jantje huilt dit herfstseizoen. Zo konden we de afgelopen week genieten van een paar zeer zachte dagen. Het was alleen niet echt overtuigend zonnig. Over de temperaturen hadden we echter niks te klagen, want die lagen vaak rond of boven de 20 graden. Vandaag was het dan weer de beurt aan Jantje huilt.

Ons weer wordt inmiddels gedomineerd door een actieve depressie die richting Ierland koerst. Diverse frontale systemen hebben ons land inmiddels al bereikt. Een eerste front passeerde vanochtend met een aantal regenbuien. Die waren soms best fel. In een strook van het zuidwesten naar het noordoosten viel op diverse plaatsen rond de 10 mm in korte tijd. In het zuidoosten en oosten klaarde het daarna enige tijd op. In het zuiden bleef het de rest van de dag ook grotendeels (niet helemaal!) droog. Daar liep het kwik dan ook nog op tot rond de 18 graden.

In de middag gingen de hemelsluizen in het westen en noorden weer wagenwijd open. Een volgende frontale zone had ons bereikt. Deze trok echter niet over het hele land heen. De neerslagcijfers logen er ook niet om. Ikzelf kon binnen anderhalf uur alweer 17 mm bijschrijven. De dagsom liep hierdoor op naar 22 mm. Net ten noorden van mij viel nog meer, daar plaatselijk meer dan 25 mm. Al deze regens trokken via Flevoland en Friesland verder naar Groningen. Pas in de komende uren begint de neerslag zich meer naar het noorden en noordoosten te verplaatsen.

Vannacht is het op veel plaatsen droog en klaart het op. De minima liggen tussen de 10 en 13 graden.

Morgen trekt er een nieuwe storing vrij rap van zuidwest naar noordoost over het land. In de ochtend regent het in het zuidwesten, terwijl het in de middag in het noordoosten nog regent. Zowel voor als achter de storing schijnt geregeld de zon. Net als vandaag is de zuidelijke wind ook nu weer prominent aanwezig en ligt tussen de kracht 5 en 7. Misschien wel even 8 langs de kust. Het wordt gemiddeld gezien zo'n 16 graden.

Eind van de middag is het dan op de meeste plaatsen even droog. Niet voor lang, want nieuwe buien hebben het in de avond weer gemund op de kustprovincies, en daarbij sluit ik onweer zeker niet uit.

Zondag moeten we maar snel vergeten. Een nieuwe storing trekt over ons land en levert een natte, winderige en zeer kille dag op. We mogen blij zijn als het 11 of 12 graden wordt. Dus een extra jas is geen overbodige luxe.

Na het weekend zijn er eerst nog een paar bewolkte en deels natte dagen, maar rond het midden van de week lijkt zich weer een weersverbetering af te tekenen. Het wordt droog en het kwik stijgt weer richting 16 graden.

Fijn weekend!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 08:17 Zon onder: 18:34 Zonkracht: 2/1



Afgelopen donderdag was de zonsondergang erg fraai boven Haarlem met diverse soorten bewolking. (foto: Stephan5)

