Wederom ritzege Gaviria in China

Fernando Gaviria heeft na de eerste rit ook de tweede etappe in de Ronde van Guangxi gewonnen. Max Walscheid kwam in Nanning als tweede over de meet.

Wang Meiyin, Silvan Dillier en Jonathan Lastra zorgden voor de ontsnapping van de dag. Ze pakten een maximale voorsprong van zo'n vier minuten. Tien kilometer voor de finish was het peloton weer compleet. Thomas de Gendt probeerde met een late aanval een massasprint te voorkomen, maar was niet opgewassen tegen het razende peloton.