Zevende Europese zege op rij blijft uit voor Milan Redactie 20-10-2017 10:51

AC Milan heeft donderdagavond niet kunnen winnen. De ploeg van coach Vincenzo Montella kwam in het Europa League-duel met AEK Athene niet tot scoren. De Noord-Italianen hadden tot dusver alle zes duels in het toernooi, inclusief voorrondes, gewonnen. Ondanks de halve misstap blijft Milan de dans leiden in groep D, met twee punten meer dan AEK: zeven om vijf.

AC Milan stelde in de eerste helft teleur, daar de beste kansen voor de counterende bezoekers waren. Na een half uur spelen werd Mateo Musacchio verrast door een terugspeelbal van Gianluigi Donnarumma, riskeerde hij een eigen goal en verspeelde hij de bal aan Andre Simoes, wiens schot door Donnarumma van richting werd veranderd. Vlak voor rust was AEK weer dicht bij een doelpunt via Petros Mantalos en Adam Tzanetopoulos. Een inzet van Manuel Locatelli ging op slag van rust maar net naast.

AEK opteerde na rust wederom voor een defensief concept en hoopte Milan op de counter pijn te doen. De wedstrijd zat echter op slot en Patrick Cutrone kon het niet in zijn eentje. Ook de inbreng van invallers als Nikola Kalinic, Franck Kessie en Fabio Borini kon het scorebord niet in beweging krijgen, daar Milan in balbezit erg slordig speelde en zodoende kon een halve misstap voor eigen publiek niet worden voorkomen.

In Oostenrijk nam Austria Wien het op tegen HNK Rijeka, dat dankzij Mario Gavranovic na een half uur op 0-2 stond. Kevin Friesenbiechler deed in blessuretijd wat terug, maar nog iets later schoot Zoran Kvrzic de Oostenrijkse hoop op een punt definitief de grond in: 1-3. Rijeka staat zo op drie punten, Austria op één.

Groep F

Het was geen al te enerverende avond in groep F, waar sowieso niet bijster veel gescoord wordt. In Moldavië - of Transnistrië, zo u wilt - speelde Sheriff Tiraspol tegen Lokomotiv Moskou. Anton Miranchuk zorgde voor de 0-1, Ziguy Badibanga tekende na een half uur voor de 1-1 eindstand.

Ook het duel tussen Fastav Zlin en FC Kopenhagen zal niet de boeken in gaan als grootste spektakel ooit. Dame Diop bracht de Tsjechen na elf minuten op voorsprong, Peter Ankersen tikte acht minuten later de 1-1 binnen en daar bleef het bij.

In groep F zijn na zes wedstrijden inmiddels zeven goals gescoord, waarvan vier door Lokomotiv Moskou - en drie daarvan in het eerste kwartier thuis tegen Zlin. De Russen hebben vijf punten, Kopenhagen en Sheriff staan op drie, Zlin heeft er twee.