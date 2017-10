Bijna alle namen voor Rutte-III bekend

Volgende week donderdag staat, als alles volgens planning verloopt, het derde kabinet van Mark Rutte naast de Koning op het bordes. De afgelopen dagen lekten er steeds meer namen uit van aankomende bewindslieden. FOK! geeft een overzicht.

Van de 24 posten (16 ministers, 8 staatssecretarissen) is nu voor 22 een naam bekend: 13 mannen en 9 vrouwen. Het is een Randstedelijk gezelschap: slechts zes aankomend bewindslieden wonen buiten de Randstad.

Let wel: officieel is er nog geen enkele naam zeker, behalve die van Rutte zelf. Het gaat in alle gevallen om 'wel ingelichte bronnen' van Haagse journalisten.

Algemene Zaken:

Minister: Mark Rutte (VVD, 50, Den Haag, tevens premier). Was ook al premier van Rutte-I&II, staatssecretaris onder Balkenende en vroeger werkzaam voor Unilever.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

Minister: Kasja Ollongren (D66, 50, Leiden, tevens vice-premier). Wethouder te Amsterdam sinds 2014, werkte daarvoor op ministerie EZ en als topambtenaar voor Rutte. Op dit moment plaatsvervangend burgemeester van Amsterdam als vervanger van Eberhard van der Laan.

Staatssecretaris: Raymond Knops (CDA, 46, Horst Lb.). Tweede Kamerlid sinds 2005, woordvoerder Defensie en BuZa. Eerder wethouder in Horst en daarvoor bij de Koninklijke Luchtmacht.

Buitenlandse Zaken:

Minister BuZa: Halbe Zijlstra (VVD, 48, Utrecht). Was fractievoorzitter in de Tweede Kamer, staatssecretaris OCW in Rutte-I, daarvoor Kamerlid sinds 2006 en nog eerder wethouder in Utrecht. Studeerde sociologie en marketing.

Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Sigrid Kaag (D66, 56, Rijswijk). Diplomaat bij de VN sinds 1994, onder andere bij ontwapeningsmissies. Getrouwd met een Palestijnse Fatah-politicus en woont in de VS.

Financiën:

Minister: Wopke Hoekstra (CDA, 42, Bussum). Eerste Kamerlid sinds 2011, beleidsterrein financiën en veiligheid/justitie. Partner bij McKinsey, politiek talent van 2013.

Economische Zaken:

Minister EZ (inclusief Klimaatzaken): Eric Wiebes (VVD, 54, Delft). Staatssecretaris Financiën onder Rutte-II na aftreden Weekers, verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Eerder wethouder in Amsterdam, werkte daarvoor als consultant. Is werktuigbouwkundige en bedrijfskundige.

Minister Landbouw: Carola Schouten (CU, 40, Rotterdam, tevens vice-premier). Kamerlid sinds 2011, woordvoerder Hoger Onderwijs, Justitie, Economie. Was voorzitter van het onderzoek naar lekken uit Commissie-Stiekem en mede-onderhandelaar van Segers tijdens deze formatie.

Staatssecretaris: Mona Keijzer (CDA, 49, Edam). Kamerlid sinds 2012, verloor toen de strijd om het lijsttrekkersschap van Buma. Was vanaf 1994 lokaal politicus in en rond Purmerend. Studeerde bestuursrecht.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Minister: Wouter Koolmees (D66, 40, Capelle a/d IJssel). Kamerlid sinds 2010, staat bekend als financieel talent. Mede-onderhandelaar naast Pechtold in deze formatie.

Staatssecretaris: Tamara van Ark (VVD, 43, Den Haag). Kamerlid sinds 2010, woordvoerder arbeid, zorg en emancipatiebeleid. Bestuurskundige en voormalig wethouder in Nieuwerkerk.

Infrastructuur en Milieu:

Minister: Cora van Nieuwenhuizen (VVD, 54, Ridderkerk). Europarlementariër sinds 2014, Kamerlid tussen 2010 en 2014, daarvoor lokaal bestuurder.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

Minister (PO en VO, media): Arie Slob (CU, 55, Zwolle). Nu voorzitter Historisch Centrum Overijssel, daarvoor 14 jaar kamerlid, fractievoorzitter tussen 2007 en 2010. Voormalig leraar Maatschappijleer.

Minister (mbo/hbo/wo): Ingrid van Engelshoven (D66, 51, Den Haag): Kamerlid sinds deze verkiezingen, sinds 2010 wethouder in Den Haag, partijvoorzitter van D66 tussen 2007 en 2013. Studeerde bestuurskunde en rechten.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Minister: Hugo de Jonge (CDA, 40, Rotterdam, tevens vice-premier). Wethouder in Rotterdam sinds 2010, daarvoor fractiemedewerker. Deed de pabo.

Minister: Bruno Bruins (VVD, 54, Den Haag). Voorzitter raad van bestuur van het UWV, eerder directeur Connexxion en tussen 1994 en 2006 raadslid/wethouder in Den Haag. Studeerde bestuurskunde en rechten.

Staatssecretaris: Paul Blokhuis (CU, 53, Apeldoorn). Wethouder in Apeldoorn. Was ooit voorzitter van de jongerenorganisatie van CU-voorganger RPF. Broer van muziekkenner Leo Blokhuis.

Defensie:

Minister: Ank Bijleveld (CDA, 55, Goor). Commissaris van de Koning in Overijssel sinds 2011, daarvoor 12 jaar kamerlid, 6 jaar burgemeester en ook nog staatssecretaris BZK in Balkenende-IV.

Staatssecretaris: Barbara Visser (VVD, 40, Zaandam). Sinds 2012 Kamerlid, daarvoor wethouder en raadslid in Zaanstad op het gebied van economie, werk en inkomen.

Veiligheid en Justitie:

Minister: Ferdinand Grapperhaus (CDA, 57, Amsterdam). Professor, Meester in de rechten, partner bij een advocatenkantoor, lid van de SER. Zijn vader was staatssecretaris voor de KVP in de jaren '60, en uitvinder van de BTW en het huurwaardeforfait.

Minister (politie): Sander Dekker (VVD, 42, Den Haag). Staatssecretaris van Onderwijs in Rutte-II. Van veiligheid schijnt hij wel wat af te weten: deed er onderzoek naar en zat in de Commissie Opsporingsmethoden. Tussen 2003 en 2012 raadslid/wethouder in Den Haag.

Staatssecretaris (asielzaken): Mark Harbers (VVD, 48, Rotterdam). Kamerlid sinds 2009, daarvoor sinds 1992 raadslid en wethouder in Rotterdam. Econoom.

En dan zijn er nog twee staatssecretarissen over, beide van D66. Een ervan zal op Financiën komen (met als belangrijkste taak de Belastingdienst), de ander waarschijnlijk op I&M.