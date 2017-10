Europees avontuur Koeman lijkt voorbij na nederlaag tegen Lyon Redactie 20-10-2017 10:40 print

Everton lijkt overwintering in de Europa League te kunnen vergeten. De ploeg van Ronald Koeman verloor op eigen veld in groep E van Olympique Lyon.

Wayne Rooney kreeg tijdens het treffen met de Fransen rust en werd niet eens opgenomen in de wedstrijdselectie. Davy Klaassen had mede daardoor wel een basisplaats bij Everton, terwijl ook Cuco Martina aan de aftrap mocht verschijnen. Bij de bezoekers uit Frankrijk verschenen Kenny Tete, Memphis Depay en Bertrand Traoré op het wedstrijdformulier. Verder had het treffen op Goodison Park een Nederlands tintje door de scheidsrechter, want het duel stond onder leiding van Bas Nijhuis.

De eerste helft heerste Olympique Lyon in Liverpool. Al na zes minuten spelen namen de bezoekers de leiding. Fernando Marçal werd in het strafschopgebied gevloerd door Mason Holgate, waarna Nijhuis de bal op de stip legde. Nabil Fekir maakte geen fout vanaf elf meter: 0-1. Depay raakte later in de eerste helft de lat vanuit een vrije trap, die door Tom Davies van richting werd veranderd. Ondanks dat de bezoekers sterker waren, kreeg Everton ook wat kansjes. Zo waren Kevin Mirallas en Klaassen gevaarlijk namens The Toffees.

Klaassen werd door Koeman in de rust gewisseld voor Ademola Lookman, die direct na rust een mogelijkheid op de gelijkmaker kreeg. Overigens liet Olympique Lyon zich in de tweede helft ook niet onbetuigd, want via Myziane Maolida kreeg het een hele aardige kans om de marge te verdubbelen. Een opstootje, waarbij Ashley Williams en Traoré betrokken waren, zette de wedstrijd echter op zijn kop. Snel daarna bracht diezelfde Williams de gelijkmaker op het scorebord.

Kort na de gelijkmaker leek Everton zelfs op voorsprong te komen, maar een vrije trap viel na een rommelige situatie op de paal. Net op het moment dat The Toffees op zoek leken naar de voorsprong, maar kreeg een kwartier voor tijd een flinke domper te verwerken. Een voorzet van Gnaly Cornet werd door Traoré achter het standbeen langs achter Pickford gewerkt. De inzet van de Burkinees werd overigens getoucheerd door Micheal Keane. In de slotfase zette Everton weliswaar aan, maar in de buurt van de gelijkmaker kwam het niet meer. De Engelsen hebben daardoor na drie wedstrijden in de Europa League maar één punt, waardoor Europese overwintering zeer lastig wordt.

Atalanta rekende in dezelde groep af met Apollon Limassol. Josip Ilicic opende de score al snel, André Schembri tekende na een klein uur voor de gelijkmaker. De Italianen gaven er nog eens een klap op en binnen tien minuten was het gespeeld, dankzij goals van Andrea Petagna en Remo Freuler: 3-1. Atalanta leidt met zeven punten, Lyon heeft er vijf, Apollon twee en Everton één.