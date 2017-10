Brons voor Nederlandse sprintploegen bij EK baanwielrennen H.Vviv 20-10-2017 05:50 print

De Nederlandse vrouwen- en mannensprintploeg hebben bij het EK baanwielrennen in Berlijn de bronzen medaille gewonnen. De vrouwen versloegen in de kleine finale Frankrijk, terwijl de mannen in de strijd om het brons te snel waren voor Rusland.

Bij de vrouwen waren Kyra Lamberink en Shanne Braspennincx in de kleine finale meer dan een halve seconde sneller dat het koppel uit Frankrijk. Rusland won het goud bij de vrouwen door in de finale Duitsland te kloppen.

De mannen met Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Matthijs Büchli pakte ook het brons. In hun kleine finale waren ze te sterk voor Rusland. Ze waren twee tienden van een seconde sneller dan het Russische drietal. In de finale was Frankrijk te sterk voor Duitsland.