Snelle vierklapper voor Willian José in Europa League, Östersund blijft scoren

In groep L van de Europa League heeft Willian José donderdag flink van zich doen spreken. Met Real Sociedad ging de Braziliaan op bezoek in Macedonië, waar FK Vardar een pak rammel kreeg.

Tussen de 34e en 59e minuut werkte José de bal vier keer in het doel, waarmee hij als vierde ooit vier treffers noteerde in één Europa League-wedstrijd. Mikel Oyarzabal had eerder de 0-1 al voor zijn rekening genomen, Alberto de la Bella maakte in blessuretijd de 0-6.

Het was in groep L sowieso een avondje voor hattricks, want bij Zenit Sint-Petersburg tegen Rosenborg hielp de Argentijn Emiliano Rigoni de Russen met een hattrick naar een 3-1 zege. Pål André Helland nam in de blessuretijd de Noorse treffer voor zijn rekening.

Met negen punten gaat Zenit aan de leiding, voor de zes van Real Sociedad, de drie punten van Rosenborg en het puntloze Vardar.

Groep J

Hier is het nog altijd het verrassende Östersund dat toonaangevend is. De Zweden werkten zich in een paar jaar tijd van de vierde divisie omhoog naar Europa League-deelname en wonnen zowaar hun eerste twee wedstrijden.

Donderdag kwam Athletic de Bilbao op bezoek, wat door Aritz Aduritz al snel op 0-1 kwam. Alhaji Gero en Curtis Edwards brachten Östersund langszij, maar een late goal van Iñaki Williams zorgde ervoor dat de punten gedeeld moesten worden: 2-2.

Zorya Luhansk, om begrjipelijke redenen niet in eigen huis spelend, ontving Hertha BSC. Silas bracht de Oekraïners op voorsprong, Davie Selke tekende voor de gelijkmaker en Oleksandr Svatok scoorde de winnende treffer: 2-1.

Met zeven en zes punten bezetten Östersund en Luhansk verrassend de eerste twee plekken, Athletic en Hertha BSC volgen met twee punten en één punt.

Group I

Red Bull Salzburg toog naar Turkije en nam het op tegen Konyaspor. Fredrik Gulbrandsen opende de score na vijf minuten al, Moanes Dabour gooide het duel tien minuten voor tijd op slot: 0-2.

Olympique Marseille kreeg Vitoria de Guimarães op bezoek, dat via Rafael Martins na een ruim kwartier op voorsprong kwam. Lucas Ocampos trok de stand nog geen kwartier later gelijk en het was Maxime Lopez die de wedstrijd besliste: 2-1.

Salzburg en Marseille staan met zeven en zes punten bovenaan, gevolgd door de drie van Konyaspor en het ene puntje van Vitoria.