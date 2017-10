Luiten begint goed aan Valderrama Masters H.Vviv 19-10-2017 19:45 print

Joost Luiten is sterk begonnen aan de Valderrama Masters in Spanje. De Nederlandse golfer zou een openingsronde van 66 slagen lopen en staat daarmee samen aan de leiding met Sergio García, die ook gastheer is van het toernooi.

Luiten begon zijn ronde op hole tien en zou op hole twaalf een birdie maken. Daarna zou Luiten zeven parren op rij maken, waarna hij op de tweede hole een bogey moest noteren op zijn scorekaart. Daarna zou hij op laatste zeven holes vijf birdies maken en zou op een ronde van 66 uitkomen.

Vorige week eindigde Luiten bij het Italiaanse Open op de 32e plek. Het kostte hem zelfs zijn plek in de tophonderd, waar hij sinds 2013 onafgebroken in stond.