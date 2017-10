Kings bezig met beste seizoensstart ooit in NHL heywoodu 19-10-2017 19:39 print

De ijshockeyers van de Los Angeles Kings zijn bijzonder lekker bezig in de NHL. De Kings, Stanley Cup-winnaars in 2012 en 2014, maakten tijdens het off-season grote organisatorische veranderingen vanwege slechte prestaties in de afgelopen jaren, en die lijken uit te pakken.

In het eigen Staples Center stapten de Kings het ijs op voor hun zesde wedstrijd van het seizoen, met al vier zeges in de voorgaande vijf wedstrijden, hun beste seizoensstart ooit. Ze kregen bezoek van de in slechte vorm verkerende Montreal Canadiens, die in hun eerste zes duels slechts één keer - na overtime - een overwinning pakten.

Toch waren het de Canadiens die halverwege de eerste periode op voorsprong kwamen, met dank aan Paul Byron. Zeven minuten later stond het weer gelijk: Michael Cammalleri, ooit twee seizoenen Canadiens-speler, schoot prima binnen. Kansen kwamen er daarna wel, maar tot zeven minuten in de derde periode hielden goalies Al Montoya (Canadiens) en Jonathan Quick (Kings) hun teams netjes op de been.

In de derde periode zorgde een fraai ééntweetje tussen Trevor Lewis en Adrian Kempe ervoor dat Kempe de Kings op 2-1 kon zetten, niet veel later gevolgd door Cammalleri's tweede treffer: 3-1. In de slotminuten was Kempe de baas op het ijs: onder meer geholpen door Cammalleri's tweede assist schoot de Zweed nog twee goals binnen, goed voor de 5-1 zege en zijn eerste hattrick in de NHL.

Uitslagen NHL woensdag

Los Angeles Kings - Montreal Canadians 5-1

Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings 6-3

St Louis Blues - Chicago Blackhawks 5-2

