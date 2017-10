Star Ocean : The Last Hope naar Steam en PS4 Pheno 19-10-2017 13:42 print

Square Enix maakt bekend dat Star Ocean: The Last Hope wederom uitkomt maar dan in Full HD en 4K. Op 28 november 2017 krijgt deze RPG een volledige HD-remaster voor PlayStation 4 en Steam.

Star Ocean: The Last Hope is ontwikkeld in samenwerking met tri-Ace en vindt plaats aan het begin van de Star Ocean-tijdlijn. Deze volledige HD-remaster voorziet ook in ondersteuning van 4K, toetsenbord en pc-controller. Het verhaal vertelt over het overleven van de mensheid, die door de ruimte reist om een nieuw thuis te vinden. De geremasterde titel biedt naast strategische realtime-gevechten een diepgaand voorwerpcreatiesysteem, het privé-actie-systeem dat relaties en subplots verkent voor een rijker verhaal, en een Blindside-gevechtssysteem dat ontwijken en aanvallen samenvoegt in confrontaties.

Tot 12 december krijgen PlayStation Plus-leden en Steam-gebruikers die de game aanschaffen 10% korting. Tijdens deze periode krijgen spelers die de game op Steam aanschaffen ook een exclusieve, downloadbare mini-soundtrack. Wie de game voor 8 januari 2018 aanschaft in de PlayStation Store ontvangt een exclusief systeemthema voor de PlayStation 4 en twaalf PlayStationNetwork-avatars van de hoofdrolspelers.