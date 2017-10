NS: Vaker en meer sprinters

Nederland krijgt steeds meer Sprinters. Na de instroom van 58 Sprinters van fabrikant Stadler, is het nu tijd voor de nieuwe NS-Sprinters van het Spaanse CAF. De eerste treinen van in totaal een bestelling van 118 treinen, zijn nu in Nederland voor de test- en toelatingsperiode. Vandaag werd de eerste Sprinter officieel gepresenteerd in de NS-locatie De Zaanstraat in Amsterdam.

Naast de komst van de nieuwe Sprinters gaan Sprinters ook nog eens vaker rijden. NS breidt de dienstregeling vanaf december namelijk uit met 83 extra Sprinterverbindingen. Er gaan vaker Sprinters rijden tussen Geldermalsen – Den Bosch, Leeuwarden – Meppel en Utrecht – Houten Castellum. Op dit laatste traject gaat de Sprinter zelfs elke tien minuten rijden. Roger van Boxtel, president-directeur NS: “We investeren hiermee ook volop in het belang van de reiziger die korte afstanden maakt.”

Sprinterverbindingen

Sinds vorig jaar december kunnen reizigers ook al 100 keer vaker een Sprinter nemen. Toen breidde NS de Sprinterverbindingen uit op onder meer Groningen – Assen, Breukelen – Amsterdam en tussen Den Bosch - Oss (zie ook kaartje bij downloads).

Om de reiziger vaker een Sprinter te bieden, heeft NS meer Sprintertreinen nodig. Sinds dit jaar rijdt NS al 58 gloednieuwe Sprinters van fabrikant Stadler. Daarbovenop komen dus nog eens de 118 Sprinters van fabrikant CAF. NS heeft de nieuwe sprinters ook nodig om op termijn oudere treinen te vervangen.

Sprinters maken een belangrijk onderdeel uit van het Nederlandse spoor. 48% van de reizigers reist voor een deel van de reis met een Sprinter. Een kwart hiervan stapt over van of op een Intercity. Daarmee zijn Sprinters een belangrijke schakel in het vervoer binnen de regio én tussen de regio’s. De nieuwe Sprinters moeten het comfort voor de reizigers verder verhogen.

2018

De treinen worden vanaf 2018 gefaseerd ingevoerd in diverse delen van het land: Met name in Drenthe, Groningen en Friesland, op de Veluwe en in Flevoland. De eerste van deze nieuwe Sprinters worden ingezet in de regio’s Hoorn, Amsterdam en Den Haag. Ze passen bij de wensen van onze reizigers: een transparante, open, aantrekkelijke en energiezuinige trein, voorzien van WIFI, een rolstoeltoegankelijk toilet, stopcontacten, USB-aansluitingen, plek voor de fiets en een gelijkvloerse instap.

Wilbert Wijns, programmamanager Sprinter Nieuwe Generatie: “Samen met CAF beginnen we aan de testfases in Nederland, nodig om de vergunningen te krijgen. Ondertussen leren duizenden machinisten, conducteurs en monteurs de trein van binnen en buiten kennen, zodat de nieuwe trein voor hen geen geheimen meer heeft. Alles gericht op een betrouwbare introductie in het najaar van 2018”.



NS: Vaker en meer sprinters (Foto: Nederlandse Spoorwegen)