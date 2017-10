De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de afgelopen twee jaar in Lelystad ruim 13.000 Aziatische bosmugggen aangetroffen. Dat meldt het platform Stop Invasieve Exoten donderdag op basis van opgevraagde documenten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

"Het platform vindt dat de NVWA alles uit de kast moet halen om deze exotische mug uit te roeien. De Aziatische bosmug is hinderlijk, want hij steekt overdag, en het is bovendien niet uitgesloten dat hij ziektes zoals zika en dengue (knokkelkoorts) kan verspreiden", aldus de stichting.

De openbaar gemaakte gegevens gaan over 2015 en 2016. De grootste vangst werd eind augustus gedaan. Toen werden 1048 bosmuggen aangetroffen in alle levensstadia (ei, larve, pop en volwassen).

Volgens Stop Invasieve Exoten richt de NVWA zich tot nu toe alleen op de bestrijding van muggen in volkstuinen in Lelystad. "Op deze manier gaat de NVWA de Aziatische bosmug niet onder controle krijgen", aldus de stichting.



'Duizenden Aziatische bosmuggen in Lelystad' (Foto: ANP)