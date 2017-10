Tripoli heeft weer Nederlandse ambassadeur

Nederland is weer diplomatiek vertegenwoordigd in Tripoli. Ambassadeur Eric Strating is in de Libische hoofdstad aangekomen en zal met enkele stafmedewerkers op rotatiebasis aanwezig zijn in een ambassadekantoor.

"Het overgrote deel van alle migranten komt via Libië naar Europa. Nederland spant zich in voor stabiliteit in Libië, waar ook nog steeds terroristische groepen actief zijn. De opening van het ambassadekantoor geeft een betere mogelijkheid om de diplomatieke contacten in Libië aan te halen, stabilisatieprojecten te steunen en migratieontwikkelingen te volgen’,"aldus minister Koenders van Buitenlandse Zaken.

Volgens de minister helpt de opening van het kantoor om de complexe situatie daar zo goed mogelijk te kunnen volgen. Eind juli 2014 werd de Nederlandse ambassade in Tripoli om veiligheidsredenen gesloten. De ambassade voor Libië is sindsdien in Tunis gevestigd en blijft geopend. Het nieuwe ambassadekantoor in Tripoli biedt de mogelijkheid tot regelmatige aanwezigheid van het ambassadepersoneel in Libië.

Minister Koenders draagt via de Verenigde Naties ook 1,5 miljoen euro bij aan het zogeheten Tripoli Security Plan. Dat moet bijdragen aan meer publieke veiligheid in Tripoli.